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Elazığ’da çalınan 40 koyun Diyarbakır’da bulundu

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ merkeze bağlı Esentepe Köyü'nde geçen hafta çalınan 40 koyun, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Diyarbakır’da ele geçirildi. Koyunları çaldıkları belirlenen 4 kişi gözaltına...

Elazığ’da çalınan 40 koyun Diyarbakır’da bulundu

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ merkeze bağlı Esentepe Köyü'nde geçen hafta çalınan 40 koyun, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Diyarbakır’da ele geçirildi. Koyunları çaldıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Esentepe Köyü'nde Hacı Aybar’a ait ağıla gece saatlerinde giren hırsızlar, ağılda bulunan 40 koyunu kamyonete yükledikten sonra ortadan kayboldu. Sabah ağıla giren Hacı Aybar, koyunların çalındığını görünce jandarmaya başvurdu. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde çalınan koyunların izini Diyarbakır’da bulunarak, koyunları çaldıkları tespit edilen 4 kişiyi çaldıkları 40 koyun ile birlikte ele geçirilerek, Elazığ’a getirildi.
Jandarma tarafından çalınan 40 koyunu teslim edilen Hacı Aybar, jandarmaya, yaptığı başarılı çalımadan dolayı teşekkür ettiğini belirterek, "Sabah ağıla girdiğimde koyunlarımın çalındığını gördüm. Dünyam başıma yıkıldı sandım. Geçim kaynağım olan koyunlarımın çalınması bizi çok üzmüştü, bulunacağını da sanmıyordum. Jandarmaya sayesinde koyunlarım bulundu. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.
Koyunları çaldıkları tespit edilen 4 kişinin jandarmada ifade işlemleri sürüyor.

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