Elazığ’da av tüfeğiyle vurulan 2 kişi yaralandı

ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da, arazide kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vurulan Hakan B. ve Yahya F. yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Aksaray Mahallesi Sadi Baba Sokak'taki Şarşor Deresi civarında meydana geldi. Arazide iki kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri, av tüfeğiyle vurulduğu saptanan Hakan B. ve Yahya F.'yi yaralı olarak buldu. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi ve Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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