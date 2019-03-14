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Elazığ ve Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

ELAZIĞ ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması...

Elazığ ve Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
ELAZIĞ ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, Elazığ'ın Karakoçan ilçesi ile Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, ruhsatsız av tüfeği, bir miktar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi. Ele geçirilenlere el konulurken, Diyarbakır'da 2, Karakoçan'da ise 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

​FOTOĞRAFLI

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