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Elazığ ve Bingöl'de uyuşturucuya 6 tutuklama
ELAZIĞ ve Bingöl'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 24 kilo 940 gram esrar, 10 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca...
GÜVENLİK 24.10.2019, 11:26
ELAZIĞ ve Bingöl'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 24 kilo 940 gram esrar, 10 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Elazığ ve Bingöl'de tespit edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 25 kilo 940 gram esrar, 10 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Uyuşturucu ve silaha el konulurken, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Elazığ ve Bingöl'de tespit edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 25 kilo 940 gram esrar, 10 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Uyuşturucu ve silaha el konulurken, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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