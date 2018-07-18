Elazığ merkezli FETÖ operasyonunda 2 astsubay tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesörlü ardışık telefon aracılığıyla haberleştikleri belirlenen 19 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elazığ merkezli Ankara, Balıkesir, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Kırıkkale, İstanbul, İzmir, Erzurum, Antalya, Sakarya ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 17'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.