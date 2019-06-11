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Elazığ merkezli FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

ELAZIĞ merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda biri polis memuru 3 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması...

Elazığ merkezli FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
ELAZIĞ merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda biri polis memuru 3 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. TEM Polisi, Elazığ ile Ardahan, Diyarbakır ve Bartın'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskında halen görevde olan bir polis memuru ile 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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