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Elazığ merkezli FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı.  Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik...

Elazığ merkezli FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı. 
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen çalışma kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Örgütle bağlantılı olan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Elazığ İş Adamları Derneği'nin (ELGİAD) yönetim ve denetim kurulunda görev alan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'da hesap artırımı yapan, daha önce haklarında işlem yapılan örgüt üyelerine para transferi yaptığı belirlenen ve şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Elazığ merkezli İstanbul, Kocaeli, Mardin, Hatay, Eskişehir, Yalova ve Malatya'da yapılan eş zamanlı operasyonda 22 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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