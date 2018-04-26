Elazığ merkezli FETÖ operasyonu: 19 gözaltı 

ELAZIĞ merkezli 16 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmaların ardından operasyon düzenledi. Elazığ merkezli olarak 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Diğer illerdeki şüpheliler de Elazığ'a getirildi. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.