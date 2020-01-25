Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 20 ölü

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz bölgesinde de birçok ilde hissedilen deprem, Elazığ ile Malatya'da yıkıma neden oldu. Şu ana kadar Elazığ'da 16, Malatya'da 4 kişiin öldüğü belirlendi. Yaralı sayısı ise 1100 civarında...

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz bölgesinde de birçok ilde hissedilen deprem, Elazığ ile Malatya'da yıkıma neden oldu. Deprem bölgesine çok sayıda arama- kurtarma ekibi sevk edilirken, Kızılay da bölgeye çadır, gıda ve yardım malzemesi gönderdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz bölgeleri, büyük bir depremle sallandı. Panik ve endişe yaratan sarsıntının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 20.55'te meydana gelen depremin merkez üssünü Elazığ'ın Sivrice ilçesi, büyüklüğünü ise 6.8 olarak açıkladı. Yerin 6,75 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Elazığ’ın yanı sıra Tunceli, Bingöl, Malatya, Diyarbakır, Muş, Erzurum, Bitlis, Trabzon, Ordu, Samsun, Çorum, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Niğde, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Tokat ve Kilis’te de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 6.5, merkez üssünü de Sivrice ilçesine bağlı Molla Ali köyü olarak açıkladı.

Sarsıntıyla birlikte başta Elazığ olmak üzere depremin yoğun olarak hissedildiği illerde, vatandaşlar panik ve korku içinde sokaklara döküldü. Depremin ardından merkez üssüne yakın bölgelerde can kaybı ve hasar olup olmadığının belirlenmesi için jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Bölgeye çevre illerden de ekipler sevk edildi.

BAKAN KOCA: 2'Sİ KALP KRİZİNDEN TOPLAM 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde merkezde 8, Sivrice'de 2, Gezin'de 1 kişi hayatını kaybettiğini belirtti. Bakan Koca, "Ayrıca 2 kişi de kalp krizi geçirdi. Yani toplam 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. Malatya'da ise 5 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.



BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise "Elazığ Sivrice ilçemizde 5 binamız yıkık. Malatya Doğanyol'da da 25 binamızın yıkık olduğunun tespitini yaptık" diye konuştu.

ELEKTRİKLER KESİLDİ, BİR MAHALLEDE YANGIN ÇIKTI

Deprem felaketinin ardından yurt genelinde vatandaşların yakınlarına ulaşabilmeleri için telefonla aramaları nedeniyle deprem bölgesinde bir süre hatlar kilitlendi. Ayrıca depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde zaman zaman elektrik kesintisinin yaşandığı öğrenildi. Bu arada sarsıntı ile birlikte Elazığ merkezdeki İstasyon caddesi üzerinde 7 katlı bir binanın çatı katında doğal gaz kaynaklı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ELAZIĞ VALİSİ KALDIRIM: DEPREM YIKIMA YOL AÇTI

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ’da depremin merkez ve bazı ilçelerde yıkıma neden olduğunu söyledi. Vali Kaldırım, yaptığı ilk açıklamada, "Maden ilçemizde 5 katlı bir binamız yıkıldı. Oradan 2 kişi kurtarıldı. Enkaz altında 6 kişi var kurtarılmaya çalışılıyor. İl merkezde de 4 tane bina yıkıldı. Ekipler müdahale ediyor. Şu ana kadar oradaki enkazdan da 6 kişi, kurtarıldı. Enkazlardan şu ana kadar 10 yaralı çıkarıldı. Hastanelerde şu anda 225 yaralımız var 2’si ağır yaralı. Önceliğimiz arama kurtarma çalışmaları. Temennimiz daha fazla can kaybının olmaması. İstasyon Caddesi'nde de bir binamızda yangın çıktı ekipler müdahale ediyor. Çevre illerden bütün ekipler sevk edildi. Çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

MALATYA VALİSİ BARUŞ: 6 VATANDAŞIMIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem ile ilgili yaptığı açıklamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Vali, Baruş, "Malatya'daki depremde şu ana kadar toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı" dedi.

KAHRAMANMARAŞ'TA MUHTAR KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Bu arada depremin şiddetli hisseden illerden Kahramanmaraş'ta sarsıntı ile birlikte Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi Muhtarı Ramazan İnce kalp krizi geçirdi. Muhtar İnce, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Elazığ'da saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından gece yarısına kadar büyüklükleri 1.8 ile 5.4 arasında değişen 73 artçı sarsıntı oldu. Bu artçı şokların merkez üsleri Elazığ’ın Sivrice ve Baskil ilçeleri ile Malatya’nın Kale, Pütürge, Doğanyol ve Battalgazi ilçeleri olarak tespit edildi.

AFAD'DAN BÖLGEYE YARDIM VE EKİPMAN SEVK EDİLDİ

Deprem sonrasında AFAD tarafından, birçok ilden arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra bölgeye çadır, battaniye sevk edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elazığ İl AFAD ekipleri şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale etmektedir. Maden ve Sivrice’de yıkılan binalar olduğu bilgisi alınmıştır. Elazığ ve çevre illerde arama tarama çalışmaları devam etmektedir. Elazığ havaalanı çalışır durumdadır. Tüm çevre iller bölgeye karayoluyla bölgeye ulaşım sağlamaktadır. Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir. AFAD’ın Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Batman, Bayburt, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van il müdürlükleri; Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane UMKE ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden, toplamda 418 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir. AFAD Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk edilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir. Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz önem arz ediyor. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. AFAD, gelişmeleri aralıksız takip etmektedir."

KIZILAY'DAN 5 BİN KİŞİ KAPASİTELİ MOBİL MUTFAK

Depremle birlikte bölgeye yardım malzemelerinin sevki için yurt genelinden çalışmalar başlatıldı. Kızılay Erzurum bölge Müdürlüğü'nden depremin vurduğu Elazığ'a 5 bin kişi kapasiteli mobil mutfak kurulması için ekipmanın sevk edildiği öğrenildi.

2010 YILINDA 51 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ’da 8 Mart 2010'da da 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kovancılar olan depremde 51 kişi yaşamını yitirmişti.

METEOROLOJİ SOĞUK HAVAYA KARŞI UYARDI

Depremin ardından evlerine girmeye korkan vatandaşlar, dışarıda yaktıkları ateşin başında beklemeye başladı. Kentte sıcaklık, yer yer sıfırın altında 12 dereceye kadar düşerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk havaya karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesi ve yakın çevresinde bu gece havanın az bulutlu ve açık geçeceği, bu nedenle gece sıcaklıklarının yer yer eksi 7 ila eksi 12 derece civarına düşeceği tahmin edildiğinden vatandaşlarımızın aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

DEPREM DIŞ BASINDA DA YER ALDI

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem dış basında da geniş yer aldı. Reuters, depremin Türkiye'nin yanı sıra Suriye, İran, Libya'nın başkenti Trablus ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta da hissedildiğini abonelerine duyurdu. Haber ajansları depremle ilgili şu başlıklarla paylaştı:

REUTERS:

Türkiye'nin doğusunda şiddetli deprem...Suriye, İran, Libya'nın başkenti Trablus ve Lübnan'ın başkenti Beyrut da depremi hissetti.

AP:

Depremin büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi veren AP, depremin Suriye, Gürcistan ve Ermenistan'da da hissedildiğini belirtti.

CNN International:

'Türkiye'de 6.7 büyüklüğünde deprem' başlığını attı. Depremin 10 kilometre derinlikte sığ bir deprem olduğu belirtildi.

TASS (Rus haber ajansı):

'Türkiye'de 6.7 büyüklüğünde deprem' başlığıyla yayın yaptı. Ajans, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı, 4 kişinin yaşamını yitirdiği açıklamasına da yer verirken, Rus elçiliğinin gelişmeleri izlediğini ve ölenler arasında Rus vatandaşı olmadığını belirtti.



AFAD: 3 İLDE 18 KİŞİ ÖLDÜ



Yurdun doğusunu vuran depremin ardından yıkımların meydana geldiği Elazığı merkez ve ilçeleri iile malatya ve ilçelerinde enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Bu arada AFAD'dan saat 04.00'da yapılan açıklamada depremde Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'da toplam 18 vatandaşın haylatını kaybettiği 782 kişinin ise hastanelere başvurduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca deprem sonrası bölgede 4'ün üzerinde 10, toplamda 147 artçı şok meydana geldiği belirtildi.



ENKAZDAN KURTARILANLAR HASTANELERE KALDIRILDI



Bu arada gecenin ilerleyen saatlerde enkaz altında kalan vatandaşlar hakkında sevindirici haberler de alınmaya başlandı. Arama-kurtarma ekiplerinin çabaları sonucu enkaz altında kalan bazı vatandaşlar yaralı olarak kurtarıldı.



DİLEK APARTMANINDA 5 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞ



Öte yandan Elazığ merkezdeki Sürsürü Mahallesi Halaylı sokakta bulunan 4 katlı Dilek Apartmanının enkazında çalışma yapan ekipler, ilk aşamada 14 yaralıyı kurtardı. Birçok kişinin daha bulunduğu öğrenilen enkazda kazı ve kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler depremde 5 saat sonra 02.00 sıralarında bu kez 12 yaşındaki erkek çocuğu yaralı olarak kurtarıldı. Çocuğun sarsıntı ile birlikte üzerine düşen kapının altında sıkıştığı öğrenildi. Yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



ALO 184 İLE YAKINLARI HAKKINDA BİLGİ ALINABİLECEK



Bu arada deprem bölgesinde yakınlarına ulaşamayanlar 'Alo 184' hattından bilgi alabilecek. Hastanelerde tedavi altına alınan tüm depremzedelerle ilgili bilginin bu telefon hattından yakınlarına verileceği belirtildi.



KAMU KURUMLARI MİSAFİRHANELERİNİ AÇTI



Depremin vurduğu Elazığ ve Malatya'da evlerine girmekte tereddüt eden birçok vatandaş, tedarik edilen araçlarla çevre illerde bulunan yakınlarının evlerine götürüldü. Bölgede bulunan ve sıfırın altında 2 ile 17 derece arasında değişen sıcaklıkta geceyi geçirmek zorunda kalan vatandaşlar için ise okulların yanı sıra kamu kurumlarının misafirhaneleri de hizmete açıldı. Ayrıca Kızılay'dan da bölgeye çok sayıda battaniye ve uyku tulumu gönderildi. Yemek sorunu için de kurulan mobil mutfaklar depremzedelere hizmet verecek.



BAKAN KOCA: BÖLGEDE 1159 PERSONEL GÖREV YAPIYOR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgede bulunan 137 ambulansa 170 ambulans takviyesi yapıldığını , ayrıca uçak ve helikopter ambulansın hazır bekletildiğini kaydetti. Bakan Koca; bölgede bulunan 5 UMKE aracına ileve olarak 121 UMKE aracı ile 4 mobil komite aracı gönderildiğini belirterek bölgede 1159 personelin görev yaptığını açıkladı.



KRİZ MASALARI OLUŞTURULDU



Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile kriz masası oluşturulduğunu açıkladı. Depremin hemen ardından gelen talepler üzerine Malatya'nın Doğanyol ilçesine 1 genel maksat helikopteri ile arama-kurtarma ekibi gönderildi. Batman'da görevli 1 adet ANKA İnsansız Hava Aracı da hızlı bir şekilde Elazığ'a gönderilerek hasar tespit çalışmaları için görevlendirildi. Ayrıca 1'i ambulans uçak olmak üzere toplam 8 nakliye uçağının da bölgeye gönderileceği öğrenildi.



AFAD: 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 782 VATANDAŞ HASTANELERE BAŞVURDU



AFAD'dan sabaha karşı saat 04.00'da yapılan açıklamada depremde hayatını kaybeden ve hastaneye başvuran vatandaşların illere göre bilançosunu paylaştı. Açıklamada 3 ilde 18 kişi yaşamını yitirirken, 7 ilde ise 782 vatandaşın hastanelere başvurduğu belirtildi.



'AFAD KOORDİNASYONU DIŞINDA İŞ MAKİNASI ÇALIŞTIRILMAYACAK'



AFAD'dan yapılan açıklamada bölgede arama-kurtarma çalışmalarının planlı bir şekilde yürütülmesi konusunda hassasiyete vurgu yapıldı. Açıklamada, deprem sonrasında tüm iller ve birliklerin teyakkuz haline geçirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



"Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir. 2 AFAD Başkanlık personeli, 14 Ankara AFAD İl Müdürlüğü personeli, 5 UMKE ve 18 itfaiye personeli Etimesgut Havaalanı'ndan Genelkurmay Başkanlığı'na ait uçak ile Elazığ'a hareket etmiştir. 1 AFAD Başkanlık personeli, 21 İstanbul AFAD personeli, 1 DHMİ personeli, 10 Sakarya AFAD personeli, 7 Bursa AFAD personeli, 2 İHH personeli ile 2 kurtarma aracı ekipmanları ile İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Elazığ'a hareket etmiştir. 39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam 1076 arama kurtarma personeli ve 210 araç bölgeye sevk edilmiştir. Çalışmalara destek amacıyla 15 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır."



BAKANLAR, DEPREMİN VURDUĞU DOĞANYOL'DA



Elazığ merkezli depremde hasar gören Malatya'nın Doğanyol ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geceyi dışarıda geçiren vatandaşlarla bir araya geldi. İlçeye bağlı Gökçe Mahallesi'ne geçerek incelemeler yapan bakanlar, ateş yakarak ısınmaya çalışan vatandaşlarla sohbet etti. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Süleyman Soylu, şunları söyledi:



BAKAN SOYLU: KÖYLERDEKİ KERPİÇ VE METRUK EVLER YIKILMIŞ



"Kamuoyundaki bir bilgilide buradan düzeltmek istiyoruz. Doğanyol ve Malatya'da 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söylemiştik ama 1 vatandaşımız hastaneye intikal ettirildi, Sağlık Bakanımız da söyledi; kalp masajıyla geri döndürüldü. Malatya Doğanyol'da 4 kişi hayatını kaybetti diyebiliriz. Ağır olarak 1 hastamız var, daha önce 3 hastamız var demiştik, diğerleri daha hafif sıyrıklarla, bir takım müsaadelerle hastanelere götürüldüler. Hem buradaki genel durumu bir görmek için geldik, Çevre ve Şehircilik Bakanımızla da değerlendiriyoruz. Genellikle köylerdeki kerpiç evler ve metruk evler yıkılmış durumda, öyle gözüküyor. Burada tüm tespitleri yapıp elimizden geleni de ortaya koyacağız. Tekrar geçmiş olsun diyoruz, baş sağlığı diliyoruz. Elazığ'daki enkazda kalan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biraz önce bir haber aldık 1 vatandaşımızı canlı olarak çıkardılar. Malatya'da enkaz altında kalan kimse yok. Çadır kurma işlemi devam edecek."



BAKAN KOCA: 19 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Doğanyol'da 4, toplamda 19 vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Toplam Malatya'da 221 yaralımız oldu. Yaralıların büyük bölümü hafif yaralı. Hastanede şu ada 1'i ağır, 5 yaralımız bulunuyor, diğerleri taburcu ediliyor. Elazığ'da ise 551 yaralımız bulunuyor." dedi.



'ÖLÜM SAYISI ARTABİLİR'



Göçük altında 30'a yakın kişinin bulunduğunu belirten Bakan Koca, "Ölüm sayısı artabilir. 36 yatan, 14'te yoğum bakımda tedavi gören hastamız var. Şu anda 5 hastamızın ameliyatları planlandı" diye konuştu.



DİLEK APARTMANINDA 2 KİŞİYE DAHA ULAŞILDI



Elazığ merkezdeki Sürsürü Mahallesi Halaylı sokakta bulunan ve depremden 5 saat sonra 12 yaşındaki erkek çocuğun kurtarıldığı Dilek Apartmanı enkazında hassas dinleme cihazı ve dedektör köpekler ile yapılan çalışmalarda sabah saat 06.00 sıralarında biri kadın 2 kişiye ulaşıldı. Bölgede tamamen sessizliğin sağlanmasının ardından hassas cihazlarla yapılan son dinlemede, depremzelerin bulundukları mevkisini belirleyen ekipler, açtıkları kanaldan kurtarma çalışmalarına yön verdi. Bu gelişme enkazdan canlı çıkabileceği umutlarını artırdı.



AFAD'dan saat 06.00 sıralarında yapılan açıklamada depremde hayatını kaybeden ve hastaneye başvuran vatandaşların illere göre bilançosu paylaşıldı. Açıklamada 2 ilde 19 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, 7 ilde hastanelere başvuran kişi sayısı ise 922 olarak belirtildi.



11 SAAT SONRA İKİ MUCİZE KURTULUŞ



Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin vurduğu Elazığ merkez ve Maden ilçesine bağlı Gezin mahallesinde 2 kişi, 11 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Gece sıfırın altında 15 dereceye düşen hava sıcaklığında Maden ilçesine bağlı Hazar Gölü kıyısında bulunan Gezin Mahallesi'nde yıkılan Mavi göl isimli 4 katlı binanın enkazında, önce ilk dakikalardaRabia Göğdemir yaralı kurtarıldı. Aynı enkazda saat 00.20 sıralarında Maviye Buğdaylı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Çalışmalarını hassas cihazlarla sürdüren ekipler, dinlemenin ardından bir kişinin daha sesini duydu. Çalışmaları bu noktada yoğunlaştıran ekipler, birinci katta molaz yığını haline dönüşen enkazda kuyu açarak yaptıkları titiz çalışmanın ardından, Meriç Dişli'ye ulaşıldı. Depremden 11 saat 15 dakika sonra 08.10'da çıkarılan yaralı olarak çıkarılan depremzede, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Enkezda halen Meriç Dişli'nin eşi 6 aylık hamile olan Pınar ve oğlu Miraç Dişli'nin bulunduğu öğrenildi. Anne ile oğlunun kurtarılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.



Aynı saatlerde, bir sevindirici haber de Elazığ merkezden geldi. Burada da 4 katlı binanın enkazında ekipler, yine depremden 11 saat sonra bir yaralıya ulaştı. Enkazdan çıkantılan yaralı ilk müdahalesi yapılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki kişinin saatler sonra enkazdan çıkarılması moralleri de yükseltti.



AFAD: 20 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ



AFAD'dan sabah saat 07.30 sıralarında yapılan açıklamada depremde 20 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi. Elazığ'da 16 ve Malatya'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada 7 ilde hastanelere başvuran kişi sayısı ise 1015 olarak ifade edildi.

Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL- Ferit DEMİR- Taha AYHAN- Erkan BAY/ELAZIĞ-MALATYA, (DHA)