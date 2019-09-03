Elazığ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

ELAZIĞ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, aralarında polis ve doktorun da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarının tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Elazığ merkezli Erzurum, Bingöl ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aktif olarak çalışan polis ve doktorun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.