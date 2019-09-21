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Elazığ merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
ELAZIĞ'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekiperince 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,...
GÜVENLİK 20.09.2019, 17:29
ELAZIĞ'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekiperince 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün TSK içinde oluşturduğu mahrem yapılanmaya yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, FETÖ mensupları tarafından askeri okullara hazırlık ve eğitim süreçlerinde takip edildiği belirlenenlerin yakalanmasına yönelik Elazığ merkezli İstanbul ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, KHK ile ihraç edilmiş ve bir kısmının da ankesörlü telefonlardan ardışık arama yapmak suretiyle görüştüğü tespit edilen 3'ü eski askeri okul öğrencisi, 3'ü de askeri okul öğrencilerinden sorumlu oldukları belirlenen 6 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün TSK içinde oluşturduğu mahrem yapılanmaya yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, FETÖ mensupları tarafından askeri okullara hazırlık ve eğitim süreçlerinde takip edildiği belirlenenlerin yakalanmasına yönelik Elazığ merkezli İstanbul ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, KHK ile ihraç edilmiş ve bir kısmının da ankesörlü telefonlardan ardışık arama yapmak suretiyle görüştüğü tespit edilen 3'ü eski askeri okul öğrencisi, 3'ü de askeri okul öğrencilerinden sorumlu oldukları belirlenen 6 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
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