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Elazığ merkezli 24 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı

ELAZIĞ’da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Elazığ dahil 24 ilde 2 ayrı tarihte eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 42 kişiden 11'i, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Elazığ...

Elazığ merkezli 24 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı
ELAZIĞ’da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Elazığ dahil 24 ilde 2 ayrı tarihte eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 42 kişiden 11'i, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda okul ve dersanelerde çalışan ve terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen 53 kişi tespit edildi. İlk olarak Elazığ merkezli Siirt, Zonguldak, Çanakkale,  Aydın, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Antalya, İstanbul, Mersin, Malatya, Aksaray ve Ordu’da düzenlendi. Daha sonra farklı bir tarihte bu kez Elazığ merkezli olmak üzere Osmaniye, Şanlıurfa, Sinop, Kahramanmaraş, Çorum, İstanbul, Van, Malatya ve Adıyaman olmak üzere her iki operasyonda toplam 24 ilde tespit edilen 53 şüpheliden 42'si gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünde sorguları tamamlanan şüphelilerden 11'i bugün adliyeye sevk edildi. 
Gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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