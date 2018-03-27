Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...
Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, yaralılar var
Ambulans ile otomobil çarpıştı ölü...
Sarayburnu'nda otomobil takla attı; 1 yaralı
Sarayburnu'nda otomobil takla attı

Elazığ merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 25 askeri personel gözaltında

Erkan BAY/ELAZIĞ, ()- ELAZIĞ merkezli 21 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda çoğu muvazzaf, 25 askeri personel gözaltına alındı.  Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1'i albay,...

Elazığ merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 25 askeri personel gözaltında

Erkan BAY/ELAZIĞ, ()- ELAZIĞ merkezli 21 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda çoğu muvazzaf, 25 askeri personel gözaltına alındı. 
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1'i albay, 22 subay ile 3 astsubay ve meslekten ihraç edilen 8 subay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kontörlü ve ankesörlü telefonlar aracılığıyla bağlantı kuran 33 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Elazığ merkezli Adana, Şırnak, İstanbul, Çankırı, Hakkari, Hatay, Balıkesir, Ankara, İzmir, Edirne, Tekirdağ, Artvin, Çanakkale, Erzincan, Antalya, Yozgat, Van, Düzce, Diyarbakır ve Malatya'da belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314