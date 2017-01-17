Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina'da 39 kişyi katleden terörist suçunu kabul etti
"Renia saldırısının DEAŞ adına yapıldığı...
Reina'da 39 kişiyi katleden cani yakalandı
Reina'da 39 kişiyi katleden CANİ...
Vali açıkladı: Reina canisi 197 bin ABD doları ile yakalandı
Vali, Raina operasyonunu açıklıyor CANLI
İçişleri Bakanı Soylu ve Türk Polisi'ne Twitter'da tebrik
Soylu ve Türk polisine sosyal...

Elazığ merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, Elazığ merkezli 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, daha önce açığa...

Elazığ merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, Elazığ merkezli 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, daha önce açığa alınan ya da meslekten ihraç edilen 23 asker gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13 Ocak'ta Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilerek açığa alınan ya da ihraç edilen 23 jandarma personeline yönelik, aralarında İstanbul, Bursa, Antalya, Denizli'nin de bulunduğu 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, gerçekleştirilen operasyon ile birlikte gözaltına alınan 23 kişi ile birlikte 1 adet av tüfeği, cep telefonları, SIM kartlar, hard diskler gibi dijital malzemelerin ele geçirildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55