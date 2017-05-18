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Elazığ'daki 15 bölgedeki özel güvenlik bölgesi ilanı 1 Eylül'e uzatıldı

ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'ın 4 ilçesindeki kırsal alanlarında yürütülen operasyonlar nedeniyle, sivillerin zarar görmemesi için geçen 15 ayrı bölgede 1 Nisan'da başlatılan özel güvenlik bölgesi uygulaması, 1 Eylül tarihine kadar uzatıldı. Elazığ...

Elazığ'daki 15 bölgedeki özel güvenlik bölgesi ilanı 1 Eylül'e uzatıldı

ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'ın 4 ilçesindeki kırsal alanlarında yürütülen operasyonlar nedeniyle, sivillerin zarar görmemesi için geçen 15 ayrı bölgede 1 Nisan'da başlatılan özel güvenlik bölgesi uygulaması, 1 Eylül tarihine kadar uzatıldı.
Elazığ Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, aşağıda koordinat bilgileri yazılı Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan Ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede, 1 Nisan 2017 tarihinde başlatılan özel güvenlik bölgesi 1 Eylül 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Halkımızın can ve mal güvenliği için; özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır" denildi. Valilik açıklamasında, özel güvenlik bölgesi ilan edilen ve süresi uzatılan bölgeler ise şunlar:
"Alacakaya-Gortil Yaylası Bölgesi, Alacakaya-Herbite Yaylası Bölgesi, Arıcak-Görese 1 Bölgesi, Arıcak-Görese 2 Bölgesi, Karakoçan-Gazdağı-Karaboğa Dağları Hattı Bölgesi, Karakoçan-Dilektaşı Yaylası Bölgesi, Karakoçan-Akpınar Batısı Bölgesi, Karakoçan-Pilavtepe Bölgesi, Karakoçan Koçyiğitler Köyü Batısı, Karakoçan Başak Yaylası, Karakoçan Velikan Doğusu, Karakoçan Çatılı Bölgesi, Palu Akdağ Bölgesi, Palu-Haydar Yaylası Bölgesi, Palu-Deştibotan Yaylası Bölgesi."

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