Elazığ'da yolda yarıklar oluştu

Erkan BAY/ELAZIĞ,() - ELAZIĞ’da aşırı yağışlardan dolayı karayolunda yarıklar meydana geldi.
Elazığ’ın tarihi mahallesi Harput’taki Anguzu Baba yolunda yağıştan dolayı yarıklar meydana geldi. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Harput Mahallsie Muhtarı Zülküf Demirpolat, yetkililere durumu ilettiklerini belirterek, sürücülerin dikkatli olmasını istedi. Karayolları ekiplerince çatlak oluşan yolda çalışma başlatıldığı bildirildi.
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Erkan BAY/ELAZIĞ,() - ELAZIĞ’da aşırı yağışlardan dolayı karayolunda yarıklar meydana geldi.