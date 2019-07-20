Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

Elazığ'da yolcu minibüsü devrildi: 4 yaralı 

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Palu ilçesinde meydana geldi. Gemtepe köyüne yolcu taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen...

Elazığ'da yolcu minibüsü devrildi: 4 yaralı 
ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Palu ilçesinde meydana geldi. Gemtepe köyüne yolcu taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 P 4111 plakalı yolcu minibüsü, Köklüce köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, minibüste bulunan 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Palu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.