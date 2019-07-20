Elazığ'da yolcu minibüsü devrildi: 4 yaralı 

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Palu ilçesinde meydana geldi. Gemtepe köyüne yolcu taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 P 4111 plakalı yolcu minibüsü, Köklüce köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, minibüste bulunan 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Palu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza, akşam saatlerinde Palu ilçesinde meydana geldi. Gemtepe köyüne yolcu taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 P 4111 plakalı yolcu minibüsü, Köklüce köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, minibüste bulunan 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Palu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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