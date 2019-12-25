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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı
ELAZIĞ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmanın...
GÜVENLİK 25.12.2019, 12:37
ELAZIĞ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmanın ardından operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 578 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmanın ardından operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 578 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
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