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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 151 bin lira olan 502 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nca, kent genelinde uyuşturucu ticareti...
GÜVENLİK 03.10.2019, 11:44
ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 151 bin lira olan 502 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Elazığ-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan Kuyulu köyünde oturan bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını alan jandarma ekibi belirlenen adreste yaptığı aramada piyasa değeri 76 bin lira olan 252 gram metamfetamin ele geçirerek, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ayrıca devam eden operasyonlar kapsamında Van'dan Elazığ'a uyuşturucu sevkiyatının yapıldığını belirleyen ekipler, Van'dan geldiği tespit edilen aracı yol kontrol uygulamasında durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 75 bin lira olan 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yakalanan 3 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı'nca, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Elazığ-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan Kuyulu köyünde oturan bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını alan jandarma ekibi belirlenen adreste yaptığı aramada piyasa değeri 76 bin lira olan 252 gram metamfetamin ele geçirerek, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ayrıca devam eden operasyonlar kapsamında Van'dan Elazığ'a uyuşturucu sevkiyatının yapıldığını belirleyen ekipler, Van'dan geldiği tespit edilen aracı yol kontrol uygulamasında durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 75 bin lira olan 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yakalanan 3 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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