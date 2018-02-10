Elazığ'da trafik kazası: Biri polis 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Ali Teğit'in kullandığı 56 AG 246 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Devrilen araçta görevli polis memuru Recep Seven olay yerinde şehit olurken, sürücü Ali Teğit de olay yerinde hayatını kaybetti.
Araçta bulunan diğer polis memuru Muhammet Mete Çalışkan ile Ahmet Teğit ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi, Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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