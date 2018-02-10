Elazığ'da trafik kazası: Biri polis 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

SİİRT'in Eruh ilçesinden zihinsel engelli bir vatandaşı rapor almak üzere Elazığ Ruh ve Sinir Hastanesi'ne götüren otomobilin devrilerek takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında polis memuru Recep Seven şehit olurken, araç sürücüsü Ali Teğit de hayatını kaybetti.Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Ali Teğit'in kullandığı 56 AG 246 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Devrilen araçta görevli polis memuru Recep Seven olay yerinde şehit olurken, sürücü Ali Teğit de olay yerinde hayatını kaybetti.Araçta bulunan diğer polis memuru Muhammet Mete Çalışkan ile Ahmet Teğit ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi, Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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