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Elazığ'da terör operasyonu: 17 gözaltı

ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinve yürütülen soruşturmalar kapsamında terör örgütleri PKK ile TKP/ML'ye yönelik düzenlenen çeşitli operasyonda toplam 17 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada,...

Elazığ'da terör operasyonu: 17 gözaltı

ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinve yürütülen soruşturmalar kapsamında terör örgütleri PKK ile TKP/ML'ye yönelik düzenlenen çeşitli operasyonda toplam 17 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele ekiplerince, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlarından yürütülmekte olan soruşturma ile ilgili olarak bugün il merkezinde 5 kişiye yönelik operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığı, 1 kişinin yakalanma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.
Valilik açıklamasında ayrıca TKP/ML terör örgütünün Elazığ yapılanması ve faaliyetlerini yürütenlerin eylemlerinin ortaya konulması amacıyla yürütülmekte olan soruşturma ile ilgili olarak ise Elazığ, Kahramanmaraş ve Tunceli'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 12 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu 12 kişinin evinde yapılan aramalarda ise 1 yivsiz av tüfeği, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildiği belirtildi.

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