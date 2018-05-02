Elazığ'da sel: 25 küçükbaş telef oldu

ELAZIĞ'ın merkeze bağlı Hıdırbaba köyünde, şiddetli yağmur sonrası oluşan selde, suyla dolan ahırdaki 25 küçükbaş telef oldu.

Kentte saat 14.00 sıralarında başlayan aşırı yağmur, merkeze bağlı Hıdırbaba köyünde sele neden oldu. Meydana gelen sel nedeniyle Hıdırbaba köyünde bulunan bir ahırı su bastı. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, ahırda bulunan 65 küçükbaşı kurtarırken, 25 küçükbaş telef oldu. AFAD ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ederken, sel sularının da kısmen çekildiği öğrenildi.



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