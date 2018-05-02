Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...
Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday...
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
Musluk tamiri tartışmasında eşini bıçakladı
Musluk tamiri tartışmasında eşini bıçakladı

Elazığ'da sel: 25 küçükbaş telef oldu

ELAZIĞ'ın merkeze bağlı Hıdırbaba köyünde, şiddetli yağmur sonrası oluşan selde, suyla dolan ahırdaki 25 küçükbaş telef oldu. Kentte saat 14.00 sıralarında başlayan aşırı yağmur, merkeze bağlı Hıdırbaba köyünde sele neden oldu....

Elazığ'da sel: 25 küçükbaş telef oldu
ELAZIĞ'ın merkeze bağlı Hıdırbaba köyünde, şiddetli yağmur sonrası oluşan selde, suyla dolan ahırdaki 25 küçükbaş telef oldu.
Kentte saat 14.00 sıralarında başlayan aşırı yağmur, merkeze bağlı Hıdırbaba köyünde sele neden oldu. Meydana gelen sel nedeniyle Hıdırbaba köyünde bulunan bir ahırı su bastı. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, ahırda bulunan 65 küçükbaşı kurtarırken, 25 küçükbaş telef oldu. AFAD ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ederken, sel sularının da kısmen çekildiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314