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Elazığ'da plastik fabrikasının deposunda yangın
ELAZIĞ'da, plastik fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasının deposunda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle...
GÜVENLİK 15.10.2019, 21:56
ELAZIĞ'da, plastik fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasının deposunda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yanngın çıktı. Depodan yükselen alev ve dumanı gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasının deposunda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yanngın çıktı. Depodan yükselen alev ve dumanı gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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