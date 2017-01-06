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Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı

ELAZIĞ'da PKK/KCK soruşturması kapsamında, il merkezi ile ilçelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi aranıyor. DEAŞ propagandası yapan 1 kişi de gözaltına alındı. Elazığ Valiliğinden yapılan...

Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı
ELAZIĞ'da PKK/KCK soruşturması kapsamında, il merkezi ile ilçelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi aranıyor. DEAŞ propagandası yapan 1 kişi de gözaltına alındı.
Elazığ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan yürütülmekte olan soruşturma ile ilgili olarak bugün il merkezi ve ilçelerde, eş zamanlı olarak, toplam 19 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Açıklamada, "18 şüpheli şahıs PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli şahsın ise arama ve yakalama çalışmaları devam etmektedir.  Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın (kitap, dergi, gazete), örgütsel dokümanlar, 1 yivsiz av tüfeği, 1 kuru sıkıdan bozma 7.65 tabanca, 1 başkası adına ruhsatlı M 16 görünümlü av tüfeği ve dijital materyaller ele geçirilmiştir. Ayrıca, DAEŞ terör örgütü propagandası yapmak suçundan yürütülmekte olan soruşturma ile ilgili olarak; 06.01.2017 tarihinde 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

 

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