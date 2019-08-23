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Elazığ'da PKK operasyonu şüphelileri adliyede
ELAZIĞ'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele...
GÜVENLİK 22.08.2019, 10:50
ELAZIĞ'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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