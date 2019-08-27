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Elazığ'da PKK operasyonu: 5 gözaltı
ELAZIĞ'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle...
GÜVENLİK 27.08.2019, 09:09
ELAZIĞ'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Bu kapsamda örgütün 'cezaevi dış koordinasyon yapılanması'nda yer aldığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette sorgulandığı öğrenildi.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Bu kapsamda örgütün 'cezaevi dış koordinasyon yapılanması'nda yer aldığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette sorgulandığı öğrenildi.
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