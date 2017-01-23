Elazığ'da PKK operasyonu 18 gözaltı

ELAZIĞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda PKK terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 18 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ve örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 18 kişi, Emniyet Müdürlüğü'nde sorgularının tamamlanması ardından adliyeye sevkedildi. Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:"Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan yürütülmekte olan soruşturma ile ilgili olarak; 06.01.2017 tarihinde Elazığ il merkezi ve ilçelerde, eş zamanlı olarak, toplam 18 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde; 18 şüpheli şahıs PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli şahsın ise arama ve yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın(kitap, dergi, gazete), örgütsel dökümanlar, 1 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet kuru sıkıdan bozma 7.65 tabanca, 1 adet başkası adına ruhsatlı M16 görünümlü av tüfeği ve dijital materyaller ele geçirilmiştir."

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