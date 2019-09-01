Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı 

ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1'ağır 3 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Elazığ'da meydana geldi. R.A idaresindeki 23 BH 714 plakalı otomobil, Hazardağlı kavşağında, sürüsünü ismi öğrenilemeyen 23 DE 460 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil servise alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



