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Elazığ'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
ELAZIĞ'da kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki Emir Yiğit Gökdere (17) hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde merkez Tadım köyü yakınlarında meydana geldi. Anıl G. yönetimindeki 34 RL 4237 plakalı otomobil,...
GÜVENLİK 09.09.2019, 00:43
ELAZIĞ'da kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki Emir Yiğit Gökdere (17) hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde merkez Tadım köyü yakınlarında meydana geldi. Anıl G. yönetimindeki 34 RL 4237 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Anıl G. ve araçtaki yakını Emir Yiğit Gökdere yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Emir Yiğit Gökdere müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Anıl G.'nin tedavisi ise devam ediyor.
Kaza, akşam saatlerinde merkez Tadım köyü yakınlarında meydana geldi. Anıl G. yönetimindeki 34 RL 4237 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Anıl G. ve araçtaki yakını Emir Yiğit Gökdere yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Emir Yiğit Gökdere müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Anıl G.'nin tedavisi ise devam ediyor.
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