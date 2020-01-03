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Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Pertek yolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. H.T. yönetimindeki 24 ET 768 plakalı...
GÜVENLİK 03.01.2020, 20:10
ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Pertek yolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. H.T. yönetimindeki 24 ET 768 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kazada hurdaya dönen otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Pertek yolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. H.T. yönetimindeki 24 ET 768 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kazada hurdaya dönen otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
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