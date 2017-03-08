Elazığ'da maden ocağında kaza: 1 işçi öldü

ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'ın Alacakaya İlçesi'nde özel bir şirkete ait maden ocağında düşen kütlenin altında kalan işçi Nurettin Ersöz öldü.

Alacakaya İlçesi Kef Bölgesi'ndeki özel bir firmaya ait maden ocağından dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle düşen maden kütlesinin altında kalan Nurettin Ersöz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ocaktaki işçi arkadaşları tarafından çıkarılan Ersöz'ün cesedi Maden Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.