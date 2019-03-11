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Elazığ'da kaçak keklik avlayanlara 22 bin TL para cezası 

ELAZIĞ’ın Kovancılar ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçta, avda canlı mühre olarak kullanılmak amacıyla kanatları kesilen 10 keklik ele geçirildi. 5 şüpheliye 22 bin 990 TL para cezası uygulandı. Elazığ İl Jandarma...

Elazığ'da kaçak keklik avlayanlara 22 bin TL para cezası 
ELAZIĞ’ın Kovancılar ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçta, avda canlı mühre olarak kullanılmak amacıyla kanatları kesilen 10 keklik ele geçirildi. 5 şüpheliye 22 bin 990 TL para cezası uygulandı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kovancılar ilçesi Yazıbaşı köyünde devriye gezerken bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada kanatları kesilmiş halde 10 keklik ve 4 ağ ele geçirildi. Ele geçirilen kekliklerin canlı mühre olarak avda kullanıldığı belirlendi. 10 keklik, Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edilirken, araçta bulunan ve  kaçak avcılık yaptıkları ortaya çıkan 5 kişiye, 16 bin 690 TL idari, 6 bin 300 TL de canlı mühre tazminatı olmak üzere toplam 22 bin 990 TL para cezası kesildi.

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