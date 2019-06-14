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Elazığ'da jandarmadan terörle mücadele tatbikatı

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında, terörle mücadele tatbikatı yapıldı. Kentte, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü, 8'inci Kolordu Komutanlığı'nda...

Elazığ'da jandarmadan terörle mücadele tatbikatı

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında, terörle mücadele tatbikatı yapıldı.
Kentte, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü, 8'inci Kolordu Komutanlığı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse ve çok sayıda davetlinin katımıyla yapılan kutlamada jandarmalar, terörle mücadele tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta narkotik ve patlayıcı uzmanı köpeklerle yapılan gösteriler, ilgiyle izlendi.
Törende konuşan Vali Kaldırım, jandarmanın, milletin gözbebeği olduğu belirterek, "Tarihi şanla şerefle onurla gururla ve aziz milletimize en üst düzeyde hizmetle geçmiş, milletimizin göz bebeği bir teşkilatın 180'inci kuruluşunu hep beraber kutluyoruz. Hem tebrik ediyorum hem de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Jandarma ve emniyet teşkilatımız 2 bin yılı aşkın var olan derinliği, çok güçlü gelenekleri olan ve milletin bağrından çıkmış bir teşkilat. Bu millete şanla şerefe hizmet etmiş bir teşkilat" dedi.

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