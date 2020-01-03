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Elazığ'da iki grup arasında sopalı kavga
ELAZIĞ’da iki grup arasındaki sopalı kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Öğle saatlerinde Yeni Mahalle Geçer Sokakta iki grup arasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma daha sonra sopalı...
GÜVENLİK 03.01.2020, 15:47
ELAZIĞ’da iki grup arasındaki sopalı kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Öğle saatlerinde Yeni Mahalle Geçer Sokakta iki grup arasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma daha sonra sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenler durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle taraflar dağıldı ve kavga sona erdi.
Bu anlar orada bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Öğle saatlerinde Yeni Mahalle Geçer Sokakta iki grup arasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma daha sonra sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenler durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle taraflar dağıldı ve kavga sona erdi.
Bu anlar orada bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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