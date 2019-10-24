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Elazığ'da hırsızlık operasyonu: 3 tutuklama
ELAZIĞ'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde...
GÜVENLİK 24.10.2019, 20:26
ELAZIĞ'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmadaki incelemelerde iş yeri ve evlerde hırsızlık yaptıkları tespit edilen M.A., F.Ç. ve Ü.D., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çalıntı olduğu belirlenen motosiklet, 22 bin TL, 15 bin TL değerinde inşaat malzemesi, 3 bilgisayar, av tüfeği, elektronik eşyalar ve bakır malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmadaki incelemelerde iş yeri ve evlerde hırsızlık yaptıkları tespit edilen M.A., F.Ç. ve Ü.D., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çalıntı olduğu belirlenen motosiklet, 22 bin TL, 15 bin TL değerinde inşaat malzemesi, 3 bilgisayar, av tüfeği, elektronik eşyalar ve bakır malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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