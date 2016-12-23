Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...
Suriye'den gelen acı haberler yürekleri dağladı... 14 ŞEHİT, 33 yaralı..
İşte 14 şehidimizin hayat hikayeleri

Elazığ'da hastane ve camilerde hırsızlığa 2 tutuklama

ELAZIĞ, () - ELAZIĞ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hastane ve camilere dadanan ve cep telefonu, tablet ile cüzdan çalan iki kişiyi yakaladı. Sorguları tamamlanan 2 kişi, mahkemece tutuklandı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nden...

Elazığ'da hastane ve camilerde hırsızlığa 2 tutuklama

ELAZIĞ, () - ELAZIĞ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hastane ve camilere dadanan ve cep telefonu, tablet ile cüzdan çalan iki kişiyi yakaladı. Sorguları tamamlanan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 4 ayrı tarihte 4 ayrı kişinin cep telefonu, kol saati ve cüzdanının  çalınması olaylarının şüphelisi C.D.'nin geçen 19 Aralık günü günü evinde gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, suçunu itiraf eden C.D.'nin 20 aralık günü sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı bildirildi.
Aynı açıklamada, il genelindeki camilerde 4 ayrı tarihte ve 4 ayrı kişinin cep telefonu ve tabletlerinin çalındığı, bu olayların şüphelisi M.K.'nın da 19 Aralık günü Gazi Caddesi üzerinde bulunan Elliler çarşısı içerisinde bir esnafa çaldığı tableti satmaya çalışırken suçüstü yakalandığı kaydedildi. Şüpheli M.K.'nın 20 Aralık günü sevk edildiği mahkemece tutuklandığı belirtildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55