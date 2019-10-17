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Elazığ'da harekat karşıtı propagandaya 3 tutuklama

ELAZIĞ'da, 'Barış Pınarı Harekatı' üzerinden sosyal medyada kara propaganda yaptığı gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde sosyal...

GÜVENLİK 17.10.2019, 16:57
Elazığ'da harekat karşıtı propagandaya 3 tutuklama
ELAZIĞ'da, 'Barış Pınarı Harekatı' üzerinden sosyal medyada kara propaganda yaptığı gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Elazığ merkez ve Kovancılar ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 3 şüpheli çıkarıldıkları adliyedeki mahkemece tutuklandı.
 

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