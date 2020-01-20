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Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
GÜVENLİK 20.01.2020, 00:15
ELAZIĞ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çarşı mahallesi Hacı Hayri Caddesinde meydana geldi. Serhat Aydemir idaresindeki 06 BBD 433 plakalı otomobil ile Muhammed Eroğlu idaresindeki 23 KB 380 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç duvara çarptı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, akşam saatlerinde Çarşı mahallesi Hacı Hayri Caddesinde meydana geldi. Serhat Aydemir idaresindeki 06 BBD 433 plakalı otomobil ile Muhammed Eroğlu idaresindeki 23 KB 380 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç duvara çarptı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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