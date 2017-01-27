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Elazığ'da gözaltındaki 23 askeri personel adliyeye sevk edildi

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da devam eden FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların da bulunduğu 23 jandarma personel adliyeye sevk edildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın...

Elazığ'da gözaltındaki 23 askeri personel adliyeye sevk edildi

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da devam eden FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların da bulunduğu 23 jandarma personel adliyeye sevk edildi.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin jandarmadaki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Elazığ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Manisa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Samsun, Tokat, Çorum, Trabzon, Erzincan, Bingöl ve Niğde'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda da, bylock kullandıkları tespit edilen ve açığa alındıktan sonra gözaltına alınan 23 askeri personel, jandarmadaki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Sabah saatlerinde Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 1 yüzbaşı, 2 üstteğmen, 4 teğmen, 11 astsubay, 3 uzman çavuş ve 2 uzman eşinden oluşan 23 şüpheli, sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.
Adliye önünde bekleyen asker aileleri alkışlarla yakınlarına destek vererek, "Dik durun, eğmeyin başınızı, siz katil misiniz? Bu çocuklar ne yaptılar, beni de alsınlar, biz adalet istiyoruz" dedikleri duyuldu.

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