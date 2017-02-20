Elazığ'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 18 kişi adliyede

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Elazığ merkezli Ankara, İstanbul, Malatya ve Burdur'da FETÖ/PDY operasyonunda aralarında 'ByLock' kullanıcıları ve örgüte yardım yaptıkları iddiasıyla doktor, uzman doktor, eczacı, biyolog, diş teknisyeni, kimyager gibi sağlık çalışanları grubuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Elazığ merkezli Ankara, İstanbul, Malatya ve Burdur'da FETÖ/PDY operasyonunda aralarında 'ByLock' kullanıcıları ve örgüte yardım yaptıkları iddiasıyla doktor, uzman doktor, eczacı, biyolog, diş teknisyeni, kimyager gibi sağlık çalışanları grubuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi.