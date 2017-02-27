Elazığ'da FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Valilik'ten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün il merkezinde operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda görevli iken KHK ile ihraç edilen ve yapılan incelemelerde Bylock kullandıkları belirlenen 7 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.