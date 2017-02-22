Elazığ'da FETÖ/PDY operasyonu; 6 gözaltı

ELAZIĞ,() - ELAZIĞ'da, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün haberleşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen 6 eski emniyet personeli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Terör örgütüne yardımcı oldukları gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen ve Bylock kullanıcıları oldukları tespit edilen Şube Müdürleri ve Komiserlerin aralarında bulunduğu 6 eski emniyet personelinin gözaltına alındığı belirtildi.
ELAZIĞ,() - ELAZIĞ'da, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün haberleşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen 6 eski emniyet personeli gözaltına alındı.