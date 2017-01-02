Elazığ'da FETÖ'den gözaltına alınan eski müdür, oğlu ve gelini adliyede (2)

'BYLOCK' KULLANAN M.T.N. TUTUKLANDI

İl İdare Kurulu Müdürlüğü yaparken görevinden ihraç edilen ve daha sonra gözaltına alınan N.N., FETÖ üyelerinin anlık haberleşme 'ByLock' kullanan oğlu M.T.N. ve gelini Ş.N. adliyede savcıya ifade verdikten sonra, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Akşam saatlerine kadar devam eden hakimlik sorgusunun ardından N.N. ve gelini Ş.N. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 'ByLock' kullandığı tespit edilen oğlu M.T.N., tutuklandı.





