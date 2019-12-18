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Elazığ'da etil alkol ve uyuşturucu ele geçirildi
ELAZIĞ’da, jandarma ekiplerince 4 kilo 250 gram esrar ile 164 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan Elazığ'a uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı...
GÜVENLİK 18.12.2019, 15:04
ELAZIĞ’da, jandarma ekiplerince 4 kilo 250 gram esrar ile 164 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan Elazığ'a uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine takibe alınan araç sürücüsü, kent merkezi yakınlarında durduruldu. Araçta yapılan aramada 4 kilo 250 gram esrar, 5 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, sürücü ise gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince düzenlenen bir diğer operasyonda ise, arama yapılan araçta 164 litre etil alkol ele geçirildi. Etil alkole el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan Elazığ'a uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine takibe alınan araç sürücüsü, kent merkezi yakınlarında durduruldu. Araçta yapılan aramada 4 kilo 250 gram esrar, 5 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, sürücü ise gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince düzenlenen bir diğer operasyonda ise, arama yapılan araçta 164 litre etil alkol ele geçirildi. Etil alkole el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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