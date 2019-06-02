Elazığ'da drone ile yapılan denetimde 7 araç trafikten men edildi

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince drone ile yapılan denetimlerde kural ihlali yaptıkları belirlenen 27 sürücüye para cezası kesildi, 7 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatili tedbirleri kapsamında trafikte drone ile denetim yaptı. Denetim sırasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları, sürücülerin seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Ayrıca, araçtakiler genel trafik kuralları hakkında bilgilendirilerek el broşürleri dağıtıldı.

Kentte 12 ekip ve 30 personelin katıldığı drone destekli uygulamada 213 araç kontrol edildi. Denetimler sonucu kural ihlali yaptıkları belirlenen 27 sürücüye para cezası kesildi, 7 araç trafikten men edildi.



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