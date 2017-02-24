Elazığ'da cinayet zanlısı 2 kişi tutuklandı

ELAZIĞ,() - ELAZIĞ kent merkezinde 21 Şubat'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Merkez Yeni Mahalle'deki Muammer Çorbacıoğlu Caddesi ile Beyazıt Sokağın kesiştiği yerde 21 Şubat'ta iki gurup arasında çıkan ve Fatih Karakaya'nın yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise yaralandığı silahlı kavga olayına karıştıkları gerekçesiyle 3 kişi polis tarafnıdan gözaltına alındı. Emniyet'ten yapılan açıklamada, olayda kullandıklarını belirttikleri 1 Adet 9 mm çaplı marka ve 7.65 mm çaplı iki tabanca ile birlikte yakalanan 3 kişiden 2'sinin çkarıldığı mahkemede tutuklandı, bir kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi.