Elazığ'da 'ByLock' tutuklusu 22 kişiye tahliye

Erkan BAY/ELAZIĞ, ()- ELAZIĞ'da FETÖ/PDY'nin iletişim programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle tutuklanan ve yargılamaları devam eden 22 sanık, programa kendi iradeleri dışında yönlendirildiklerinin belirlenmesinin ardından tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11 bin 480 kişinin kendi iradeleri dışında ByLock'a yönlendirildiği açıklamasının ardından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında telefonlarında ByLock haberleşme programı olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan 22 sanık tahliye edildi.