Elazığ'da bekçiler görevde

ELAZIĞ'da 111 çarşı ve mahalle bekçisi göreve başladı. Göreve başlayan bekçilere, ilk görev gününde polisler eşlik etti.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 40 günlük eğitimini tamamlayan 111 çarşı ve mahalle bekçisi dün gece göreve başladı. Karakollarda toplanan bekçiler, amirlerinden aldıkları emir sonrası toplu halde sorumluluk bölgelerine dağılarak düdük sesleri eşliğinde denetimlerine başladı. Suçları önlemek adına göreve başlayan bekçiler, sorumlu oldukları cadde ve sokaklarda bulunan işyerleri, evleri ve araçları kontrol ediyor. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında ev ya da iş yeri sahibine bilgilendirmelerde bulunan bekçiler, uygulama sırasında şüpheli gördükleri kişilerin kimlik bilgilerini kontrolü ediyor. Bekçilerin ilk görev gecesine polis memurları da eşlik etti.



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