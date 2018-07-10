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Elazığ'da balkondan düşen kadın öldü

ELAZIĞ'da, apartınanın 4'üncü katındaki dairede yalnız yaşayan Atik Ural (61), balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Merkez Cumhuriyet Mahallesi Yeşilkent Sitesi'ndeki apartmanda oturan Atik Ural, yaşadığı 4’üncü kattaki dairenin balkonundan düştü....

Elazığ'da balkondan düşen kadın öldü
ELAZIĞ'da, apartınanın 4'üncü katındaki dairede yalnız yaşayan Atik Ural (61), balkondan düşerek yaşamını yitirdi.
Merkez Cumhuriyet Mahallesi Yeşilkent Sitesi'ndeki apartmanda oturan Atik Ural, yaşadığı 4’üncü kattaki dairenin balkonundan düştü. Ural'ın balkondan düştüğünü gören komşuları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ural'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Ural'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Atik Ural’ın bekar olduğu ve evde tek başına yaşadığı öğrenilirken, Ural’ın intihar etmiş olma ihtimalini de değerlendiren polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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