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Elazığ'da aranan hükümlü yakalandı
ELAZIĞ’da hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 ayrı suçtan aranan A.T., jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 ayrı suçtan aranan ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.'nin yakalanmasına...
GÜVENLİK 10.10.2019, 15:25
ELAZIĞ’da hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 ayrı suçtan aranan A.T., jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 ayrı suçtan aranan ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hükümlünün Akçakiraz beldesinde bir adreste olduğu yönünde bilgi alan ekipler harekete gecikti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. A.T. jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 ayrı suçtan aranan ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hükümlünün Akçakiraz beldesinde bir adreste olduğu yönünde bilgi alan ekipler harekete gecikti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. A.T. jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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